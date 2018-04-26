PRODUCTION WORKER

Senior councillor apologies over ‘transphobic’ retweet
REQUIRED BY PLASTIC RECYCLING COMPANY BASED AT CURRIDGE, NEAR NEWBURY.
WE ARE LOOKING FOR AN ENTHUSIASTIC, MOTIVATED PERSON TO JOIN OUR WAREHOUSE TEAM
FULL TIME ROLE, DAILY DUTIES TO INCLUDE:
RECYCLING CLEAN INDUSTRIAL PLASTIC
LOADING & UNLOADING VEHICLES
FORK TRUCK DRIVING, GENERAL WAREHOUSE DUTIES
PREVIOUS EXPERIENCE USEFUL BUT FULL TRAINING WILL BE GIVEN AND A COMPETITIVE SALARY PACKAGE OFFERED TO THE RIGHT APPLICANT
PLEASE APPLY IN WRITING AND EMAIL YOUR CV TO
CLIVE ROADS AT info@rpcsltd.co.uk
Videos
Leave your comment
Share your opinions on Newbury Weekly News