PRODUCTION WORKER

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REQUIRED BY PLASTIC RECYCLING COMPANY BASED AT CURRIDGE, NEAR NEWBURY.

WE ARE LOOKING FOR AN ENTHUSIASTIC, MOTIVATED PERSON TO JOIN OUR WAREHOUSE TEAM

FULL TIME ROLE, DAILY DUTIES TO INCLUDE:

RECYCLING CLEAN INDUSTRIAL PLASTIC
 LOADING & UNLOADING VEHICLES 
FORK TRUCK DRIVING, GENERAL WAREHOUSE DUTIES

PREVIOUS EXPERIENCE USEFUL BUT FULL TRAINING WILL BE GIVEN AND A COMPETITIVE SALARY PACKAGE OFFERED TO THE RIGHT APPLICANT

PLEASE APPLY IN WRITING AND EMAIL YOUR CV TO
CLIVE ROADS AT info@rpcsltd.co.uk

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