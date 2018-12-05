Machine Operators

Wed, 05 Dec 2018
WHAT DO THE FOLLOWING HAVE IN COMMON?
- THE BUGATTI VEYRON (world’s fastest production sports car)
- MOST FORMULA ONE RACING CARS
- THE BOEING 787 DREAMLINER
- and a STANNAH STAIR LIFT?
THE ANSWER..........
THEY ARE ALL MADE USING TOOLS DESIGNED AND MANUFACTURED HERE IN NEWBURY BY ACEDES GEAR TOOLS
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